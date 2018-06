Dortmund (dpa) - Marco Reus hat dem zuletzt wankenden deutschen Fußball-Meister aus Dortmund zurück auf Erfolgskurs verholfen.

Beim 5:0 (2:0)-Kantersieg über seinen ehemaligen Club Borussia Mönchengladbach bot der Nationalspieler eine überragende Vorstellung und steuerte in der 35. und 70. Minute zwei Treffer zum verdienten Erfolg des Meisters bei. Dank weiterer Tore von Neven Subotic (40.), Ilkay Gündogan (79.) und Jakub Blaszczykowski (85.) verbesserte sich der BVB auf Rang drei.

«Nach dem 1:0 kam unser Selbstvertrauen zurück. Das war heute ein Schritt nach vorne», konstatierte Reus, der «aus Respekt» vor seinen früheren Teamkollegen nach beiden Treffern auf Torjubel verzichtete. Gladbachs Coach Lucien musste die Niederlage erstmal verdauen. «Das ist eine Klatsche. Nach dem 0:1 haben wir ein wenig vergessen zu verteidigen», kritisierte der Schweizer.

Vor allem die verbesserte Defensive macht dem BVB Mut für die Zukunft. Anders als in den vergangenen beiden Spielen mit jeweils drei Gegentoren erwies sich die Abwehr des Revierclubs als sattelfest und hielt zum zweiten Mal in dieser Saison die Null. Beim Europa-League-Teilnehmer aus Mönchengladbach konnte dagegen von einem Mutmacher nicht die Rede sein. Für das Favre-Team war es bereits die fünfte sieglose Bundesliga-Partie in Serie.

Nur in den ersten Minuten konnten die ohne den verletzten Luuk de Jong und den gesperrten Martin Stranzl angetretenen Gäste mithalten. Nach Fehler von Blaszczykowski musste BVB-Torhüter Roman Weidenfeller in höchster Not gegen Mike Hanke (3.) klären. Dagegen fand der Meister nur schleppend ins Spiel. Die jüngste Diskussion über die Abwehrprobleme hinterließ Spuren. Zwar war der BVB bei einem Kopfball von Subotic (12.) der Führung nahe, wirkte aber in den ersten 30 Minuten ungewohnt zurückhaltend.

Die Probleme mit der Umstellung von Trainer Klopp, der in der Startformation auf Robert Lewandowski verzichtet hatte, waren aber schnell überwunden. Dazu trug ein Geistesblitz von Reus bei. Der Nationalspieler schaltete bei einem Fehler des Gladbachers Patrick Herrmann im Mittelfeld am schnellsten und erzielte nach einem Sprint über den halben Platz die Dortmunder Führung.

Dieser Treffer löste beim BVB die Anspannung: Fortan stand die Gladbacher Deckung mächtig unter Druck. So verhinderte Torhüter Marc-Andre ter Stegen in der 39. Minute bei einem Schuss von Mario Götze ein weiteres Gegentor. Doch bei einem Kopfball von Neven Subotic wenige Sekunden später nach Flanke von Jakub Blaszczykowski war auch der starke Keeper chancenlos.

Auch nach Wiederanpfiff dominierte Dortmund das Spiel. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Hauptdarsteller Reus. Mit einem sehenswerten Kunstschuss von der rechten Seite zum 3:0 beseitigte er alle Zweifel am verdienten Sieg seiner Mannschaft. Bei seiner Auswechslung in der 75. Minute wurde er vom Publikum mit Ovationen verabschiedet. Für die umjubelten Schlusspunkte sorgten Gündogan und Blaszczykowski.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 54,6 - 45,4

Torschüsse: 17 - 9

gew. Zweikämpfe in %: 48,9 - 51,1

Fouls: 10 - 8

Ecken: 10 - 5

Quelle: optasports.com