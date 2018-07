London (dpa) - Lukas Podolski hat mit dem FC Arsenal am sechsten Spieltag der englischen Premier League die erste Saisonniederlage kassiert. Ohne Per Mertesacker verloren die «Gunners» das Spitzenspiel gegen den FC Chelsea mit 1:2 (1:1).

Der Champions-League-Sieger bleibt damit mit 16 Punkten ungeschlagener Tabellenführer in der englischen Fußball-Meisterschaft. Arsenal liegt nach der Heimpleite bereits sieben Zähler zurück.

Vor 60 101 Zuschauern brachte der spanische Welt- und Europameister Fernando Torres die Gäste in Führung (20.). Dem Ivorer Gervinho gelang der Ausgleich (42.), ehe Juan Manuel Mata, Teamkollege von Torres in der spanischen Nationalmannschaft, den fünften Saisonsieg der «Blues» sicherstellte (53.). Torhüter Petr Cech verhinderte bei einem Kopfball des wenig später ausgewechselten Podolski nach einer Stunde den Ausgleich.

«Ich bin tief enttäuscht», sagte Arsenal-Trainer Arsène Wenger und ärgerte sich über die Gegentore: «Es ist inakzeptabel, solche Tore in den wichtigen Spielen zuzulassen.» Dagegen zeigte sich Chelsea-Coach Roberto di Matteo hochzufrieden.

Dank Edin Dzeko gelang Manchester City eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund. Der gerade erst eingewechselte frühere Wolfsburger erzielte für den englischen Meister in der 87. Minute den 2:1-Siegtreffer beim FC Fulham. Die Londoner waren durch einen Foulelfmeter des früheren Hamburgers Mladen Petric (10.) in Führung gegangen, Sergio Aguero (43.) glich aus.

Zur Spitzengruppe gehört auch der FC Everton nach dem 3:1 über den FC Southampton. Den ersten Saisonsieg fuhr der FC Liverpool mit 5:2 bei Norwich City ein, einen Treffer zum Erfolg steuerte der frühere Dortmunder Nuri Sahin bei. Der Ex-Hoffenheimer Demba Ba bescherte Newcastle United mit zwei Treffern zumindest ein 2:2 beim bisherigen Tabellenletzten FC Reading.