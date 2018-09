München (SID) - 1860 München hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch zur Wiesn eindrucksvoll fortgesetzt und ist auf den Relegationsplatz geklettert. Die weiter ungeschlagenen Löwen besiegten den Aufsteiger SV Sandhausen mit 4:0 (3:0) und näherten sich mit 16 Punkten bis auf einen Zähler dem Tabellenzweiten Energie Cottbus.

Vor 19.100 Zuschauern erzielten Daniel Halfar (10.), Moritz Stoppelkamp (20.), Daniel Bierofka (24.) und Benjamin Lauth (46.) in der einseitigen Partie die Tore für die Münchner. Die völlig überforderten Sandhausener rutschten nach der dritten Niederlage in Folge bedrohlich nahe an die Abstiegsplätze heran. Der Tabellen-16. Dynamo Dresden liegt nur einen Punkt zurück.

In ihrem letzten Wiesn-Heimspiel dominierten die Gastgeber, die ihren weiten Dreier während des Oktoberfestes feierten, von Beginn an das Geschehen. Die Offensivabteilung mit Lauth, Halfar, Bierofka und Stoppelkamp wirbelte die Abwehr des Neulings immer wieder durcheinander. Beim 1:0 leistete Lauth mit einem Einwurf die Vorarbeit, beim zweiten Tor leitete der Kapitän mit einem weiten Pass auf Halfar den Angriff ein, den Stoppelkamp per Kopf mit seinem dritten Saisontreffer abschloss.

Beim 3:0 verlängerte Sandhausens Timo Achenbach den Ball nach einer Flanke von Halfar unfreiwillig auf den Torschützen Bierofka. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff profitierte Lauth von einem mustergültigen Pass von Moritz Volz. Danach schalteten die Münchner gleich mehrere Gänge zurück. Dennoch kamen die Gäste kaum gefährlich vor das Tor des weitgehend beschäftigungslosen Gábor Király.

Bei den Löwen verdienten sich Halfar, Lauth und Stoppelkamp die besten Noten. In Reihen des Aufsteigers gefiel einzig Mittelfeldspieler Jan Fießer.