Dortmund (SID) - Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich im Spiel bei Borussia Dortmund (0:5) eine Prellung am Becken und der Lendenwirbelsäule zugezogen. Wegen der Verletzung war ter Stegen in der 77. Minute für Christofer Heimeroth ausgewechselt worden. Ob sein Einsatz im Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul am kommenden Donnerstag in Gefahr ist, steht noch nicht fest. "Ich hoffe, es ist nicht so schlimm", sagte Trainer Lucien Favre.