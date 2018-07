Medinah/Illinois (dpa) - Martin Kaymer liegt mit dem europäischen Golf-Team nach dem ersten Tag des Ryder Cups gegen Gastgeber USA mit 3:5 in Rückstand.

Nachdem die Titelverteidiger im Country Club von Medinah/Illinois in den vier Foursomes des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs auch ohne Deutschlands Nummer eins einen 2:2-Zwischenstand verzeichnen konnten, entschieden die Amerikaner am Freitagnachmittag (Ortszeit) drei der vier Partien für sich und gehen mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in die acht Duelle des Samstags.

Kaymer unterlag an der Seite des Engländers Justin Rose dem US-Duo Dustin Johnson/Matt Kuchar im Fourball mit «3 und 2». Für den einzigen europäischen Zähler am Nachmittag sorgten der Engländer Lee Westwood und Nicolas Colsaerts aus Belgien, die sich gegen Superstar Tiger Woods und Steve Stricker behaupteten. Dabei gab Colsaerts ein überragendes Ryder-Cup-Debüt. Der 29-Jährige spielte acht Birdies und einen Eagle.

Vor mehr als 40 000 Zuschauern gewannen Phil Mickelson/Keegan Bradley als einziges Duo für die USA beide Matches des Tages. Woods und Stricker indes mussten zwei Niederlagen einstecken. Am Samstag kommt es erneut zu jeweils vier Duellen im Foursomes und Fourball, zum Abschluss am Sonntag werden zwölf Einzel ausgetragen. Titelverteidiger Europa genügen 14 Punkte zum Sieg. Die USA müssen mindestens 14,5 Punkte sammeln, um die begehrte goldene Trophäe von den Europäern zurückzuerobern.