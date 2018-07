Medinah/Illinois (dpa) - Gastgeber USA hat beim 39. Ryder Cup der Golfer seinen Vorsprung gegen Titelverteidiger Europa gleich zu Beginn des zweites Tages ausgebaut.

Das US-Duo Keegan Bradley/Phil Mickelson gewann am Samstag im Medinah Country Club gegen die Engländer Lee Westwood und Luke Donald deutlich mit 7 und 6. Damit führen die USA beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die besten Golfprofis aus Europa mit 6:3.

Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer musste am Samstagvormittag wie schon am Vortag zuschauen. Am Nachmittag folgten vier weitere Team-Duelle. Zum Abschluss am Sonntag werden noch zwölf Einzel ausgetragen. Um die Ryder-Cup-Trophäe behalten zu können, benötigen die Europäer aus insgesamt 28 Matches 14 Punkte. Der Herausforderer USA muss mindestens 14,5 Punkte sammeln.

Leaderboard Ryder Cup