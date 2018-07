Bayern-Siegesserie hält - Dortmund fertigt Gladbach ab

Berlin (dpa) - Dem FC Bayern fehlt nur noch ein Sieg, um den eigenen Startrekord aus der Spielzeit 1995/96 einzustellen. Die Münchner kamen am Samstag mit 2:0 bei Werder Bremen zum sechsten Erfolg im sechsten Spiel und bleiben unangefochtener Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Hinter Eintracht Frankfurt schob sich Meister Borussia Dortmund auf Rang drei. Der BVB liegt nach dem 5:0 über Borussia Mönchengladbach sieben Punkte hinter den Bayern. Stunden vor der Feier zum 125-jährigen Vereinsjubiläum fuhr der Hamburger SV mit dem 1:0 gegen Hannover 96 den zweiten Saisonsieg ein. Den ersten Erfolg der neuen Spielzeit verbuchte der VfB Stuttgart durch das 2:0 beim 1. FC Nürnberg. Bayer Leverkusen bezwang die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0. Siegloser Tabellenletzter ist weiter der FC Augsburg nach dem 0:0 bei 1899 Hoffenheim, das trotz des schweren Autounfalls von Boris Vukcevic angetreten war.

Union fügt Cottbus erste Niederlage zu - 1860 siegt hoch

Berlin (dpa) - In einem heißen Ostderby hat der 1. FC Union dem FC Energie Cottbus die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga zugefügt. Die Berliner setzten sich am Samstag in einem heftig umkämpften Match mit 3:1 durch und schoben sich auf Tabellenplatz elf. Energie bleibt mit weiterhin 17 Punkten zunächst auf Rang zwei vor dem TSV 1860 München. Die «Löwen» feierten beim 4:0 gegen Aufsteiger SV Sandhausen ihren höchsten Saisonsieg.

Chelsea nach Sieg bei Arsenal weiter vorn - Dzeko rettet ManCity

London (dpa) - Lukas Podolski hat mit dem FC Arsenal am sechsten Spieltag der englischen Premier League die erste Saisonniederlage kassiert. Ohne Per Mertesacker verloren die «Gunners» am Samstag das Spitzenspiel gegen den FC Chelsea mit 1:2. Der Champions-League-Sieger bleibt mit 16 Punkten ungeschlagener Tabellenführer in der englischen Fußball-Meisterschaft. Arsenal liegt nach der Heimpleite bereits sieben Zähler zurück. Dank Edin Dzeko gelang Manchester City eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund. Der gerade erst eingewechselte Ex-Wolfsburger erzielte für den Meister in der 87. Minute den 2:1-Siegtreffer beim FC Fulham.

US-Golfer dominieren 39. Ryder Cup gegen Titelverteidiger Europa

Medinah/Illinois (dpa) - Für die Golfprofis aus Europa wird die Titelverteidigung des Ryder Cups immer unwahrscheinlicher. Nach zwölf von insgesamt 28 Duellen lagen die Europäer beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die überragend spielenden US-Stars mit 4:8 im Hintertreffen. Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer kam weder in den Vierern am Vormittag noch in den Duellen am Nachmittag im Medinah Country Club zum Einsatz. Europa-Kapitän José Maria Olazabal verzichtete am Samstag komplett auf den 27-jährigen Düsseldorfer.

Haug lässt Tür bei Mercedes für Schumacher offen

Valencia (dpa) - Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug hat eine Zukunft von Michael Schumacher beim deutschen Autobauer in anderer Funktion nicht ausgeschlossen. Möglicherweise werde Mercedes weiter mit dem Formel-1-Rekordweltmeister zusammenarbeiten, sagte Haug am Samstag in Valencia der ARD. Am Vortag hatte Mercedes bekanntgegeben, dass Schumachers Formel-1-Vertrag nicht über das Saisonende hinaus verlängert wird. Der 43-Jährige werde zu seinem Zeitpunkt sagen, was er wähle und was er weiter mache, erklärte Haug. Neben einem endgültigen Abschied wird auch über ein Engagement als Berater oder Sportdirektor spekuliert. Nicht ausgeschlossen erscheint auch ein Wechsel zu einem anderen Formel-1-Team.

Paffett, Spengler und Green verpatzen DTM-Qualifying in Valencia

Valencia (dpa) - In einem für Mercedes enttäuschenden Qualifying in Valencia hat sich BMW-Pilot Augusto Farfus aus Brasilien die erste Pole Position seiner Karriere im Deutschen Tourenwagen Masters gesichert. Im vorletzten Rennen der Saison starten die Audi-Piloten Edoardo Mortara, Filipe Albuquerque und Adrien Tambay am Sonntag von den Plätzen zwei bis vier. Am Samstag scheiterten sechs der acht Silberpfeile im Feld bereits im ersten Teil der Qualifikation. Im Kampf um den Fahrertitel konnte die Konkurrenz aber nicht von der Schwäche des Stuttgarter Autobauers profitieren. Der Gesamtführende Gary Paffett auf Mercedes kam zwar nur auf Rang 16, Verfolger Bruno Spengler im BMW schaffte als Zwölfter aber ebenfalls nicht den Sprung in den nächsten Durchgang.

Motorrad-Pilot Folger holt Pole - Cortese Dritter, Bradl Fünfter

Alcañiz (dpa) - WM-Spitzenreiter Sandro Cortese bleibt fünf Rennen vor dem Saisonfinale auf Titelkurs. Der Moto3-Pilot sicherte sich am Samstag beim Qualifying zum Motorrad-Grand-Prix von Aragón im spanischen Alcañiz Rang drei und ließ seinen ärgsten Rivalen Maverick Viñales erneut hinter sich. Der Spanier, der 46 Punkte Rückstand auf den Berkheimer hat, wurde nur Sechster. Die erste Pole Position seiner Karriere holte sich Jonas Folger aus Schwindegg. Der KTM-Pilot fuhr auf der schwierigen Strecke die schnellste Zeit und ließ seinen spanischen Markenkollegen Luis Salom sowie Cortese hinter sich.

HSV Hamburg zum Auftakt der Champions League erfolgreich

Hamburg (dpa) - Die Handballer des HSV Hamburg sind erfolgreich in die Champions League gestartet. Beim spanischen Vertreter Ademar León siegte der Bundesligist am Samstag mit 28:26. Die meisten Tore für den HSV warf der neunmal erfolgreiche Hans Lindberg. Bester Werfer der Gastgeber war Carlos Ruesga mit elf Treffern. Nach dem ersten Spieltag in der Vorrundengruppe A belegen die Hamburger den zweiten Platz hinter Medwedi Tschechow aus Russland.

Rodriguez gewinnt als erster Spanier die Lombardei-Rundfahrt

Lecco (dpa) - Radprofi Joaquin Rodriguez hat sich als erster Spanier den Sieg bei der Lombardei-Rundfahrt gesichert. Bei der 106. Austragung des Rad-Klassikers im Norden Italiens verwies er am Samstag nach 251 Kilometern Olympiasieger Samuel Sánchez aus Spanien und den Kolumbianer Rigoberto Urán auf die Plätze zwei und drei. Favorit Alberto Contador lag lange Zeit gut im Rennen. In der Schlussphase konnte der Spanier die Attacke seines Landsmannes Rodriguez aber nicht mehr kontern. Weltmeister Philippe Gilbert aus Belgien gab nach einem Sturz auf.

Timo Boll beim Tischtennis-Weltcup im Viertelfinale

Liverpool (dpa) - Tischtennis-Europameister Timo Boll ist beim Weltcup ohne Niederlage ins Viertelfinale eingezogen. Der WM-Dritte gewann am Samstag in Liverpool sein drittes und letztes Vorrundenspiel mit 4:3 gegen den Franzosen Adrien Mattenet. Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov schied bei dem mit 150 000 Dollar dotierten Turnier dagegen überraschend früh aus.