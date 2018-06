Münster (dpa) - Nordrhein-Westfalens SPD-Vorsitzende und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat ihre Partei auf den Bundestagswahlkampf 2013 eingeschworen.

Nach der Nominierung von Peer Steinbrück als SPD-Kanzlerkandidat sei die Partei nun «wieder im Wahlkampfmodus», sagte sie am Samstag beim SPD-Landesparteitag in Münster. Steinbrück war am Freitag von Parteichef Sigmar Gabriel vorgeschlagen worden.

Steinbrück will im Falle einer Niederlage 2013 nicht in eine große Koalition eintreten. Für ein Kabinett Merkel sei er nicht zu haben. Klares Ziel sei, die schwarz-gelbe Bundesregierung durch Rot-Grün komplett abzulösen. «Wir setzen eindeutig auf Sieg und nicht auf Platz.» Steinbrück versicherte, die bisherige SPD-Troika mit Parteichef Sigmar Gabriel und dem Bundestags-Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier werde sich nicht auseinanderdividieren lassen.

Der rot-grüne Wahlsieg in NRW habe der gesamten Partei einen Schub verliehen, um «die blut- und inhaltsleere Koalition in Berlin abzulösen», sagte Kraft in ihrer Rede. Als zentrale politische Schwerpunkte der SPD nannte sie Chancengerechtigkeit im Bildungswesen, die Unterstützung der Kommunen und den Kampf für einen gesetzlichen Mindestlohn.

Die stellvertretende Vorsitzende der Bundes-SPD äußerte sich zuversichtlich, dass man beim Parteikonvent am 24. November «einen guten Kompromiss» in der strittigen Debatte über die Zukunft der Rente finden werde. SPD-Linke, Gewerkschaften und Sozialverbände machen seit langem Front gegen die noch zu rot-grünen Regierungszeiten beschlossene Absenkung des Rentenniveaus von derzeit 50 Prozent auf bis zu 43 Prozent der durchschnittlichen Netto-Bezüge bis 2030.

Auch die NRW-SPD will im Oktober auf einem Sonderparteirat eine gemeinsame Position erarbeiten. Beim Parteitag in Münster sprachen sich einige Unterbezirke und Gewerkschafter dagegen aus, das Rentenniveau abzusenken.

Infos zum Landesparteitag

Infos zum SPD-Rentenkonzept

Rentenversicherungsbericht 2011