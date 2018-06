Mainz (dpa) - Nach dem überraschenden Rückzug von Ministerpräsident Kurt Beck wird Rheinland-Pfalz wohl schon bald von einer Frau regiert: Beck schlug am Abend Sozialministerin Malu Dreyer als Nachfolgerin an der Spitze der rot-grünen Landesregierung vor. Anfang kommenden Jahres soll die 51-Jährige nachrücken. Dass Beck nach 18 Jahren an der Regierung abtritt, begründete der 63-Jährige mit gesundheitlichen Problemen. Er berichtete von «recht ernsten» Probleme mit der Bauchspeicheldrüse.

