Madrid (AFP) Bei den Überschwemmungen infolge sintflutartiger Regenfälle im Süden und Osten Spaniens ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. In der südöstlichen Region Murcia wurde am Samstagmorgen die Leiche eines etwa 50-jährigen Mannes entdeckt, wie ein Sprecher der Regionalregierung mitteilte. Bereits am Vorabend waren drei Todesfälle aus Murcia gemeldet worden.

