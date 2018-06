Los Angeles (AFP) Der Schöpfer der berühmten Comicfigur Spiderman, Stan Lee, will mit einem gerade eingeplanzten Herzschrittmacher noch ein langes Leben führen. Der 89-jährige US-Künstler erklärte am Freitag in einer wie üblich knallbunten Mitteilung, er habe das Gerät in der vergangenen Woche eingesetzt bekommen und wolle noch weitere 90 Jahre leben. "Euer Anführer hat Euch nicht verlassen", schrieb er in Anspielung auf seine Heldencomics.

