Offenbach (dpa) - Am Sonntag wird es nach Frühnebelauflösung heiter, nach Norden hin wolkig und überwiegend trocken. Die Temperatur erreicht maximal 14 bis 18 Grad, im Bergland bleibt es mit Werten um 12 Grad kühler, meldet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach.

In der Nacht zum Montag ist es im Norden bedeckt, aber meist trocken. In der Mitte und im Osten wird es meist wolkenarm, und streckenweise kann sich gegen Morgen Nebel bilden. Auch im Süden ist es stärker bewölkt, vor allem in Richtung Alpen kann es etwas regnen. Die Temperatur sinkt auf 8 bis 2 Grad, unmittelbar an der See auf Werte um 10 Grad. In ungünstigen Mittelgebirgslagen kann es Bodenfrost geben.