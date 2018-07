Hamburg (dpa) - Boxweltmeister Alexander Powetkin aus dem Berliner Sauerland-Stall behält seinen WBA-Titel im Schwergewicht. Der 33-jährige Russe besiegte Herausforderer Hasim Rahman aus den USA am Samstag in Hamburg durch Technischen K.o. in der zweiten Runde.

Powetkin ist damit Pflichtherausforderer von WBA-Superchampion Wladimir Klitschko. Der Kampf soll im März oder April nächsten Jahres stattfinden. In Powetkins makelloser Profi-Bilanz stehen nunmehr 25 Siege zu Buche. Der 39 Jahre alte Rahman, der schon mit den früheren Weltmeistern Lennox Lewis und Evander Holyfield sowie mit Wladimir Klitschko im Ring gestanden hat, musste die achte Niederlage im 61. Kampf hinnehmen.

Powetkin war dem Herausforderer deutlich überlegen. In der zweiten Runde deckte der Olympiasieger von 2004 den Amerikaner mit einem Schlaghagel ein, so dass der Ringrichter das ungleiche Gefecht völlig zu Recht abbrach. Positiv ausgewirkt hat sich offensichtlich, dass der frühere Halbweltergewichts-Weltmeister Kostya Tszyu das Training des Russen übernommen hat.

In einem weiteren Kampf behauptete sich der für Sauerland boxende Europameister Kubrat Pulew aus Bulgarien gegen den Russen Alexander Ustinow. Pulew besiegte den 2,02 Meter großen und 138,6 Kilogramm schweren Rivalen durch K.o. in der elften Runde. Als internationaler Schwergewichtsmeister der IBF kann er demnächst auch Wladimir Klitschko herausfordern.