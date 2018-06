Berlin (AFP) Der Hamburger "Tatort" mit Til Schweiger als Kommissar wird einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge der teuerste aller Zeiten. Regisseur Christian Alvart plane "eine Art Lethal Weapon" an der Waterkant, sagte er der Zeitung. Er wolle "einen temporeichen Action-Thriller, mit mehr Pyrotechnik, kaputten Autos und mehr Schießereien" drehen - "aber ohne jemanden zu verschrecken". Oder "können Sie sich vorstellen, dass Til Schweiger an der Tür klingelt und um Einlass und Alibi bittet? Nein, der fragt nicht an der Tür, der tritt sie ein".

