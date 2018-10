Berlin (AFP) Die Lufthansa hat Probleme mit kontaminierter Kabinenluft in ihren Airbus A380 eingeräumt. Die Fluggesellschaft habe mehrmals Triebwerke wechseln müssen, weil es zu Geruchs-Vorfällen in Cockpit oder Kabine gekommen sei, sagte Lufthansa-Sprecher Michael Lamberty der Zeitung "Welt am Sonntag". Er wies zugleich darauf hin, dass dies "in der überwiegenden Mehrzahl" der Fälle aufgrund der "routinemäßigen Wartung" geschehen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.