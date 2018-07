Stuttgart (dpa) - Kein Geburtstagsgeschenk für Per Mertesacker im Londoner Stadtderby: Durch das 1:2 gegen den FC Chelsea kassierte der FC Arsenal im sechsten Spiel die erste Saisonniederlage in der englischen Premier League.

Arséne Wengers Kritik, die Gegentore seien zu leicht gefallen, konnte Mertesacker aber egal sein - der ehemalige Bremer stand an seinem 28. Geburtstag nicht auf dem Platz. «Das ist eine Entscheidung, die mit dem Gegner zu tun hatte. Man kann natürlich sagen, das war falsch, aber dadurch würde man die Qualität der anderen schmälern, das sind auch Nationalspieler», erklärte Wenger am Samstag. Vertreter Laurent Koscielny machte beim 0:1 durch Fernando Torres allerdings keine gute Figur.

Nachdem am Spieltag auf der Insel sein erstes größeres Interview seit dem Wechsel vom 1. FC Köln veröffentlicht worden war, verpasste Lukas Podolski mit einem Kopfball in der 59. Minute den möglichen Ausgleich. Chelsea-Torhüter Petr Cech reagierte gut. Zuvor konnten die Fans von ihrem neuen Publikumsliebling lesen, dass er mit den vielen Lobeshymnen nichts anfangen könne.

«Ich habe erst sechs Spiele bestritten. Es ist zu früh, zu sagen, Podolski ist ein Held. Er ist der beste Spieler und Arsenal ist toll. So was mag ich nicht», sagte der 103-fache Nationalspieler. Angetan zeigte er sich dagegen von der Liga in England. «Ich mag den Fußball, der hier gespielt wird. Ein, zwei Ballberührungen, schnelle Pässe und hohes Tempo in der Spitze.»

Der Ex-Bremer Marko Marin war von Chelsea-Coach Roberto di Matteo nicht in den Kader berufen worden und wartet weiter auf seinen ersten Liga-Einsatz für den Champions-League-Sieger. Durch den Dreier gegen die «Gunners» stehen die «Blues» mit 16 Punkten an der Tabellenspitze. Der FC Everton kletterte durch ein 3:1 gegen den FC Southampton mit nun 13 Zählen auf Rang zwei.

Dahinter folgen mit einem Zähler Rückstand die punktgleichen Teams aus Manchester. City schlug vier Tage vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund den FC Fulham 2:1. Mladen Petric hatte per Elfmeter getroffen, Edin Dzeko besorgte mit seinem Tor in der 87. Minute aber den Auswärtssieg. United verlor durch das 2:3 gegen Tottenham Hotspur etwas an Boden. Shinji Kagawas Anschlusstreffer in der 54. Minute war zu wenig. Den ersten Saisonsieg feierte dagegen der FC Liverpool mit einem 5:2 gegen Norwich City. Der Ex-Dortmunder Nuri Sahin steuerte ein Tor zum Erfolg bei.