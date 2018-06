Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid um Mesut Özil und Sami Khedira kommt allmählich in Tritt. Die Königlichen siegten am sechsten Spieltag gegen Aufsteiger Deportivo La Coruna nach drei Treffern von Superstar Cristiano Ronaldo mit 5:1 (3:1). Der Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona, der am Samstag beim FC Sevilla (3:2) den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren hatte, beträgt eine Woche vor dem direkten Duell im Clásico aber acht Punkte.

Den frühen Rückstand durch Gästestürmer Riki (16.) glich Ronaldo in der 24. Minute per Foulelfmeter aus. Nach dem Führungstreffer durch Angel di Maria erhöhte der Portugiese Ronaldo noch vor der Pause per Kopf zum vorentscheidenden 3:1 (44.).

Während Özil zur Halbzeit in der Kabine bleiben musste, spielte Khedira bis zum Schlusspfiff durch und zeigte eine starke Leistung. Innenverteidiger Pepe erzielte in der 66. Minute das 4:1, ehe Ronaldo per Handelfmeter (84.) den Endstand herstellte.

Unterdessen hat Hannovers Europa-League-Gegner UD Levante seine Generalprobe für das Duell bei den Niedersachsen am Donnerstag (19.00 Uhr) verpatzt. Das Team aus Valencia ging bei CA Osasuna mit 0:4 (0:0) unter.