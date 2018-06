München (dpa) - Baden-Württemberg hat nach einer Auswertung des «Focus» mit Abstand die meisten guten Pflegeheime in Deutschland. In einer Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung bekamen 293 Pflegeheime im Jahr 2011 die Bestnote. Auf Platz zwei folgt Nordrhein-Westfalen mit 193 vor Hessen mit 60, wie das Magazin berichtet. Insgesamt bekamen von rund 10 000 Altenpflegeheimen 869 in allen Einzelkategorien und bei der Bewohnerbefragung jeweils die Bestnote 1,0.

