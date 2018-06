Istanbul (dpa) - Der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi soll im Wüstensand einen Goldschatz vergraben haben. Das berichtete die libanesische Tageszeitung «Al-Diyar» auf ihrer Website.

In Libyen sorgte der Bericht am Sonntag schon für einige Aufregung, vor allem, weil es bislang keine konkreten Angaben zum Ort gibt, an dem das Gold lagern soll. Gaddafis früherer Geheimdienstchef Abdullah Senussi, der Anfang September von Mauretanien an Libyen ausgeliefert worden war, soll bei Verhören Hinweise auf den Schatz geliefert haben.

Artikel von Al-Diyar,arabisch