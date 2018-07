Hamburg (SID) - Mit einem starken Auftritt ist der Olympia-Zweite Marcel Nguyen in die neue Bundesliga-Saison der Kunstturner gestartet. Der Barren-Europameister führte die Riege der KTV Straubenhardt vor eigenem Publikum zu einem ungefährdeten 56:11-Auftakterfolg gegen Ex-Meister SC Cottbus, bei dem Mehrkampf-Europameister Philipp Boy verletzungsbedingt fehlte.

In dieser Verfassung ist Vorjahres-Champion Straubenhardt auch in diesem Jahr erster Anwärter auf den Titel des deutschen Mannschafts-Meisters. Das Bundesliga-Finale wird am 24. November in der Berliner Max-Schmeling-Halle ausgetragen.