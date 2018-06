München (AFP) Das Rekordhoch der Spritpreise könnte 2012 für Autofahrer nach Einschätzung des ADAC zum bislang teuersten Jahr aller Zeiten machen. Schon nach den ersten neun Monaten lasse sich "bereits absehen, dass das laufende Jahr als bislang teuerstes Tankjahr in die Geschichte eingehen dürfte", teilte der ADAC am Montag in München mit. Für den Liter Super E10 hätten Autofahrer von Januar bis September durchschnittlich 1,610 Euro zahlen müssen. Im Gesamtjahr 2011 seien es 1,522 Euro je Liter gewesen - also 8,8 Cent weniger. Der September war demnach bislang teuerster Tank-Monat überhaupt.

