Berlin (AFP) Für die Fertigstellung seines ersten Logistikzentrums hat sich der Online-Versandhändler Zalando Kredite in Höhe von 40,7 Millionen Euro gesichert. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, soll mit einem Teil des Geldes von Commerzbank, Sparkasse Mittelthüringen und der staatlichen Förderbank KfW auch das laufende Geschäft unterstützt werden. Der andere Teil fließt demnach in den Innenausbau des 78.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums im thüringischen Erfurt, das voraussichtlich im nächsten Sommer in Betrieb genommen werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.