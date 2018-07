Berlin (dpa)- Nach dem Tod seines Vater lernt der junge Schriftsteller Sal Paradise (Sam Riley) den lebenshungrigen Dean Moriarty (Garrett Hedlund) kennen. Zusammen stürzen sie sich in das Abenteuer Leben und berauschen sich an Drogen und Sex.

Mit «On the Road» (Unterwegs) hat der brasilianische Regisseur Walter Salles den gleichnamigen Roman von Jack Kerouac verfilmt, der in den 60er Jahren zu einem Manifest der Beat-Generation geworden ist. Salles hat sich nach mehr als 60 Jahren an die Verfilmung eines Kultromans gewagt. Bei der Besetzung der Rollen mit Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart und Kirsten Dunst hat der Drehbuchautor und Filmproduzent eine glückliche Hand bewiesen.

On the Road - Unterwegs, Frankreich, USA, Großbritannien 2011, 140 Min, FSK o.A. von Walter Salles, mit Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Kirsten Dunst

