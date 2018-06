Berlin (dpa) - Eigentlich wollen sie nur nach Hause. Der eitle Löwe Alex, das zappelige Zebra Marty, die sensible Giraffe Melman und Nilpferddame Gloria sehnen sich zurück in den beschaulichen New Yorker Zoo.

Mit «Madagascar 3 - Flucht durch Europa» in schwindelerregender 3D-Technik schicken die Dreamworks-Animateure die tierischen Freunde jetzt aber erstmal in ihr bislang rasantestes und irrwitzigstes Abenteuer. Die inzwischen in Monte Carlo Geld scheffelnden Pinguine sollen den Zootieren helfen, heimzukehren. Alles läuft gut. Doch dann taucht die fiese Tierfängerin Capitaine Chantel DuBois auf. Eine atemlose Jagd beginnt. Der mit doppeltem Boden ausgestattete Humor macht auch erwachsenen Kinofans einen Riesenspaß.

Madagascar 3 - Flucht durch Europa, USA 2012, 85 Min., FSK ab 0, von Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon

