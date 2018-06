Duisburg (dpa) - Hertha BSC hat seine Ambitionen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nicht untermauert, für den MSV Duisburg spitzt sich die Krise immer nach dem 2:2 (0:1) weiter zu.

Am Montag musste sich der MSV im eigenen Stadion gegen die Berliner mit einem Remis begnügen, bleibt weiter ohne Saisonsieg und rangiert mit erst zwei Punkten in der 2. Liga weiter abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Hertha verpasste den Sprung in die Aufstiegszone.

Vor 12 177 Zuschauern trafen Roman Hubnik (4. Minute) und Sandro Wagner (78.) für die Berliner. Srdjan Baljak (55./72.) war mit einem Doppelpack für Duisburg erfolgreich.

Hertha erwischte einen Auftakt nach Maß und verwertete direkt die erste Torchance. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld nutzte Hubnik die Verwirrung in der Duisburger Verteidigung und erzielte aus kurzer Distanz das 1:0. In der Folge konzentrierte sich das Gäste-Team von Trainer Jos Luhukay zunächst auf die Verteidigung.

Der MSV hielt mit viel Leidenschaft dagegen, leistete sich aber auch einige Fehler im Spielaufbau. Dennoch waren die Hausherren gefährlich. Allerdings vergab Baljak (17.) die beste Chance vor der Pause zum Ausgleich. Zudem parierte Hertha-Keeper Thomas Kraft einen Schuss von Maurice Exslager (45.+1).

Im zweiten Abschnitt intensivierten die Duisburger ihre Bemühungen, betrieben einen läuferisch hohen Aufwand und wurden belohnt. Nach Vorarbeit von Goran Sukalo erzielte Baljak den Ausgleich. Die Elf von Coach Kosta Runjaic kämpfte auch nach dem 1:1 um jeden Ball und setzte Hertha unter Druck. Nachdem Ranisav Jovanovic (69.) mit einer großen Chance scheiterte, markierte erneut Baljak mit einem sehenswerten Treffer die Duisburger Führung. Den Berlinern gelang aber noch der Ausgleich durch Wagner.