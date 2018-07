Berlin (dpa) - Nach den massenhaften Magen-Darm-Erkrankungen in Ostdeutschland haben Schulen und Kindergärten in Berlin und Thüringen auf Essen der Catering-Firma Sodexo verzichtet. Die Berliner Senatsverwaltung will mit der Firma verhandeln, ob die Essens-Lieferungen wieder aufgenommen werden. Noch ist die Ursache für die Krankheitswelle, die vor allem Kinder traf, unklar. Neue Erkenntnisse könnte das Berliner Robert Koch-Institut am Nachmittag veröffentlichen. Nach Mahlzeiten in Schulen und Kindertagesstätten waren mindestens 8365 Jugendliche und Kinder erkrankt.

