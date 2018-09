Köln (dpa) - Rocken für sauberes Wasser: Dazu hat Udo Lindenberg aufgerufen. «Wir suchen Leute, die 'ne Band gründen, ganz aktuell, ganz virtuell - für Kinder, für sauberes Wasser. Das sagte der Rockstar in einem Unicef-Video zur Kampagne «Wasser wirkt». Täglich würden 3000 Kinder sterben, weil ihnen sauberes Trinkwasser fehle. Die ersten Gruppen sind bereits am Start und liefern sich einen Wettbewerb um die erfolgreichste Spendensammel-Band, wie Unicef in Köln mitteilte. Mit der Kampagne sollen 500 000 Jungen und Mädchen etwa in Äthiopien, Kambodscha und Somalia versorgt werden.

