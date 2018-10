Freiburg (dpa) - Die Polizei in Freiburg hat einen Mann festgenommen, der den Wert von 5,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Der 31-Jährige kam in eine Ausnüchterungszelle. Dort schlief er seinen Rausch aus, teilte die Polizei mit. Ein derart hoher Wert sei äußert selten, sagte ein Polizeisprecher. Der aus Kasachstan stammende Mann hatte die Polizei angerufen, weil er am Vorabend in eine Auseinandersetzung verwickelt worden sei. Ein Blutgehalt von mehr als 4,0 Promille gilt unter Experten als lebensbedrohlich.

