Das wohl erfolgreichste Musiker-Kollektiv Deutschlands steht seit 17 Jahren für eine Mischung aus Pop, Soul, Rock, R'n'B und Hip-Hop. Zunächst geben die zwölf Musiker am 30. September ein Heimspiel in Mannheim, bevor sie im Oktober in mehr als 20 Städten gastieren - etwa in Fürth (2.), Saarbrücken (10.), Kassel (14.), Berlin (19.), Bielefeld (26.) und Fulda (31.).

Tourdaten