Berlin (dpa) - Der SPD-Vorstand ist in Berlin zusammengekommen, um Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2013 zu nominieren. Es gebe eine breite Zustimmung, auch in den Landesverbänden, sagte der bayerische SPD-Chef Florian Pronold vor Beginn der Sondersitzung. Die Vertreterin der Parteilinken, Hilde Mattheis, sicherte ebenfalls Unterstützung zu. Das Verfahren zur Auswahl sei allerdings befremdlich gewesen. Im Rentenstreit pochte sie auf weitere Verbesserungen: Es gehe um die Lebensstandardsicherung, so Mattheis.

