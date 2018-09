Bad Homburg (dpa) - Die Absatzkrise am deutschen Automarkt spitzt sich zu. Im September wurden in Deutschland rund 250 000 Neuwagen zugelassen, das sind rund 11 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Verband der Importeure VDIK in Bad Homburg berichtete.

Damit liege der Pkw-Markt hierzulande nach einem guten Jahresstart nach den ersten 9 Monaten um 1,8 Prozent unter Vorjahresniveau. Von Januar bis September wurden nach den Angaben 2,36 Millionen neue Autos in Deutschland zugelassen.