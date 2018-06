Magdeburg (dpa) - Gegen den früheren Boxweltmeister Robert Stieglitz wird wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Er soll in der Nacht seinen Schwiegervater in einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Vierkantholz schwer verletzt haben. Das bestätigte die Polizei in Magdeburg. Der Schwiegervater habe einen dreifachen Schädelbasisbruch erlitten, berichtete die «Magdeburger Volksstimme». Der 56-Jährige kam ins Krankenhaus. Er soll in dem Streit seinerseits auf Stieglitz eingeschlagen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.