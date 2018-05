New York/Köln (dpa) - Apple macht Coca-Cola den Titel der wertvollsten Marke der Welt streitig.

In der jüngsten Rangliste des US-Beratungsunternehmens Interbrand rückt der Hersteller von iPhone und iPad mit einem Sprung auf den zweiten Platz vor und liegt nur noch knapp hinter der Marken-Ikone aus der Getränkeindustrie.

Der Markenwert von Apple wird in dem Ranking «Best Global Brands» 2012 mit 76,57 Milliarden Dollar beziffert, teilte Interbrand am Dienstag in New York und Köln mit. Gegenüber dem alten Ranking 2011 hat sich der Markenwert von Apple den Berechnungen von Interbrand zufolge mehr als verdoppelt. Damals belegte Apple noch Platz 8.

Der Markenwert des ewigen Spitzenreiters der Rangliste, Coca-Cola, wird aktuell mit 77,84 Milliarden Dollar beziffert - plus 8 Prozent. Bei der Markenbewertung der Beratungsfirma spielen Finanzkennzahlen des Unternehmens, die Bedeutung der Marke für Kaufentscheidungen und die Stärke einer Marke zur Sicherung künftiger Gewinne eine Rolle.

Unter den zehn wertvollsten Marken sind außerdem IBM, Google, Microsoft, GE, McDonald's, Intel, Samsung und Toyota zu finden. Google überholte erstmals in diesem Ranking den Rivalen Microsoft. Mit Facebook (Platz 69) schaffte es erstmals ein Social Media Portal in das Ranking von Interbrand, das seit dem Jahr 2001 erstellt wird.

Die besten deutschen Marken in dem Interbrand-Ranking sind die Autohersteller Mercedes-Benz und BMW auf den Plätzen 11 und 12. Ihnen wurden prozentual zweistellige Wertzuwächse bescheinigt ebenso wie Volkswagen (Platz 39), Audi (Platz 55) und Porsche (Platz 72). Die drittbeste deutsche Marke in dem Ranking ist SAP (Platz 25).

Zu den größten Marken gibt es verschiedene Ranglisten. Apple ist im «BrandZ»-Ranking des Marktforschungsunternehmens Millward Brown 2011 und 2012 Spitzenreiter. Den Wert der Marke Apple bezifferten die Ersteller der Studie zuletzt auf 182,9 Milliarden Dollar. Bei dem im Mai veröffentlichten Ranking werden Finanzdaten, Marktinformationen und der Markenwert aus Sicht der Verbraucher berücksichtigt.

