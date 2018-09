Brüssel (AFP) In der EU werden Konsequenzen aus den vorab bekannt gewordenen Ergebnissen der Stresstests für Atomkraftwerke gefordert. "Jetzt heißt es nachrüsten oder lieber gleich abschalten", forderte der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen am Dienstag in Brüssel. Nach Leinens Einschätzung offenbarten die Tests vor allem die Schwächen französischer Atomkraftwerke, darunter der vier Reaktoren in Cattenom, die nur wenige Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt an der Mosel liegen. "Wenn ich zu unseren Nachbarn in Frankreich schaue, habe ich große Sorgen", erklärte er.

