Berlin (AFP) FDP-Chef Philipp Rösler und SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück haben eine Koalition ihrer Parteien nach der Wahl 2013 nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Beide Politiker machten aber in Interviews deutlich, dass sie ein solches Regierungsbündnis für unwahrscheinlich halten. Steinbrück sei eine "respektable Persönlichkeit", sagte Rösler am Dienstag zu taz.de. Allerdings komme es in einer Koalition auf Inhalte an, "und da sehe ich die Sozialdemokraten noch meilenweit von uns entfernt". Es sei abzuwarten, ob Steinbrück "am Ende nur eine Marionette der Parteilinken ist".

