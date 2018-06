Köln (AFP) Der verstorbene Fernsehkomiker Dirk Bach ist am Dienstagabend bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises als "große und prägende Persönlichkeit" des deutschen Fernsehens geehrt worden. "Er wird uns allen sehr fehlen", sagte die Vorsitzende der Jury, Christiane Ruff, bei der 14. Verleihung der Preise in Köln. "Unsere Anteilnahme gilt seinem Lebensgefährten, seiner Familie und seinen Freunden." Bach war am Montag tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden worden. Vermutlich starb er an Herzversagen.

