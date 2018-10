Aue (SID) - Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss im Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Aufsteiger Jahn Regensburg auf Abwehrspieler Tobias Nickenig verzichten. Der 28-Jährige zog sich am vergangenen Wochenende im Spiel bei Dynamo Dresden (1:3) einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Auflaufen kann dagegen wieder Rene Klingbeil, dessen Rotsperre abgelaufen ist.