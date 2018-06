Berlin (dpa) - Fußball-Profi Michael Ballack hat seine aktive Karriere beendet. Das teilte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft über seinen Anwalt mit. Mit 36 Jahren blicke er auf eine lange und wunderbare Zeit im Profifußball zurück, von der er als Kind nie zu träumen gewagt hätte, heißt es in der Erklärung. Ballack bestritt am 5. Mai dieses Jahres für Bayer Leverkusen sein letztes von insgesamt 267 Bundesliga-Spielen. Zuletzt war der Superstar mit einem Club in Australien in Verbindung gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.