Manchester (dpa) - Forsche Töne aus der Mannschaft, verbale Nadelstiche aus der Chefetage - Borussia Dortmund geht mit neuem Selbstvertrauen in die nächste internationale Reifeprüfung.

Nach dem Last-Minute-Sieg im ersten Spiel der Giganten-Gruppe D über Amsterdam (1:0) will der noch im Vorjahr mehr oder weniger kläglich gescheiterte deutsche Fußball-Meister in der Champions League ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Bei allem Respekt vor dem sündhaft teuren Starensemble von Manchester City hofft Kapitän Sebastian Kehl vor der Partie am Mittwoch auf einen Coup: «Wir fahren nicht dorthin, um nur dabei zu sein. Wir wollen etwas mitnehmen.»

Nicht nur die sportliche Ausgangslage verspricht Brisanz. Im Vorfeld der Partie vor rund 48 000 Zuschauern im Etihad-Stadion verzichtete Hans-Joachim Watzke auf vornehme Zurückhaltung. Die finanzielle Abhängigkeit des englischen Meisters von ausländischen Investoren verleitete den BVB-Geschäftsführer zu beißender Kritik. «Bei Manchester City bestimmt die Abu Dhabi Group das operative Geschäft», klagte Watzke im «Kicker» und schloss für seinen Club ein ähnliches Geschäftsmodell mit einem millionenschweren Scheich als Geldgeber aus: «Ich würde ihn noch nicht einmal empfangen.»

Von Erfolgsstories wie die der Citizens hält ein Traditionalist wie Watzke wenig. Arabische Investitionen in Höhe von über 600 Millionen Euro binnen vier Jahren haben ManCity in England und Europa wieder salonfähig gemacht. Dem ersten Gewinn der nationalen Meisterschaft seit 1968 soll nun ein Triumph in der europäischen Königsklasse folgen. «Auf dem Weg in die K.o.-Runde ist die Borussia möglicherweise unser Hauptkonkurrent. Deshalb ist es wichtig, gegen Dortmund zu bestehen», sagte Trainer Roberto Mancini, dessen Team angesichts der unglücklichen 2:3-Niederlage bei Real Madrid mehr unter Druck steht als der BVB.

Wie der Bundesliga-Dritte scheint auch der Tabellenvierte aus England nach durchwachsenem Saisonstart auf gutem Weg zurück zur alten Meisterform zu sein. Zudem konnte sich der Club zuletzt immer auf seine Heimstärke verlassen. Seit 17 Spielen in UEFA-Wettbewerben ist er vor eigenem Publikum ungeschlagen, die letzte Premier-League-Niederlage in «The Blue Camp» gab es im Dezember 2010. Trotz dieser imposanten Serie überwiegt beim BVB-Innenverteidiger Mats Hummels die Vorfreude: «Es war schon mit 15, 16 Jahren mein Traum, gegen solche Größen zu spielen. Wunderbar, dass er jetzt klappt - hoffentlich auf Augenhöhe.»

Vor allem der Dortmunder Defensive droht ein arbeitsreicher Abend. Namhafte Offensivkräfte wie Sergio Agüero, Mario Balotelli, Edin Dzeko und Carlos Tevez sind nur schwer zu stoppen. Nur gut, dass Hummels und seine Mitstreiter beim 5:0 über Mönchengladbach Mut schöpfen konnten. Anders als bei den Auftritten zuvor in Hamburg (2:3) und Frankfurt (3:3) mit jeweils drei Gegentoren stand am Ende die Null. Darüber hinaus schlüpfte Neuzugang Marco Reus erstmals seit seinem Wechsel aus Mönchengladbach in die Rolle des Hauptdarstellers. Eine ähnliche Kombination könnte laut Reus-Kumpel Mario Götze auch am Mittwoch zum Erfolg führen: «Wenn wir es schaffen, unseren BVB-Fußball zu zeigen, wird es für jeden Gegner schwer.»