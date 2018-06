Minsk (dpa) - Der FC Bayern hat die erste Saisonniederlage kassiert. Am zweiten Spieltag der Champions League verlor der deutsche Fußball-Rekordmeister überraschend 1:3 beim weißrussischen Überraschungsteam BATE Borissow. Alexandr Pawlow (23. Minute), Witali Rodionow (78.) und Renan Bressan (90.+4) sorgten in Minsk für den Erfolg der Gastgeber. Franck Ribéry gelang in der Nachspielzeit (90.+1) nur noch der Anschlusstreffer. Die Bayern bleiben in der Tabelle der Gruppe F hinter Borissow auf dem zweiten Rang.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.