Verona (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Chievo Verona hat nach fünf Niederlagen in Folge Trainer Domenico di Carlo entlassen und Eugenio Corini als Nachfolger präsentiert. Der 42-Jährige war einst Profi von Chievo. Sein Debüt wird Corini am Samstag gegen Sampdoria Genua feiern. Am vergangenen Sonntag hatte Verona, zurzeit Drittletzter mit nur drei Punkten, 1:4 in Palermo verloren.