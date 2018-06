New York (AFP) Der Iran hat die Führung in Damaskus indirekt vor dem Einsatz von Chemiewaffen im Kampf gegen die Aufständischen gewarnt. Während einer Veranstaltung des Council on Foreign Relation in New York sagte Außenminister Ali Akbar Salehi am Montag, Teheran unterstütze kein Land, das Chemiewaffen einsetze. In diesem Fall "wäre alles zu Ende", antwortete der Minister auf die Frage aus dem Publikum, wie Teheran auf einen eventuellen Chemiewaffengebrauch durch seinen syrischen Verbündeten reagieren würde. Jede Regierung hätte damit ihre "Legitimität" verwirkt.

