Rom (AFP) Im Finanzskandal um die Partei von Italiens früherem Regierungschef Silvio Berlusconi in der zentralen Region Latium ist der dortige frühere Fraktionschef Franco Fiorito festgenommen worden. Fiorito wurde nach Informationen italienischer Medien am Dienstag in Gewahrsam genommen, weil nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr bestand. Zudem bestand der Verdacht, er könne kompromittierende Dokumente verschwinden lassen. Dem von Medien als "Batman" bezeichneten Politiker wird die Veruntreuung öffentlicher Mittel in Höhe von rund einer Million Euro vorgeworfen.

