Tokio (AFP) Japanische Wissenschaftler haben am Dienstag einen Roboter vorgestellt, der Meistermaler und Kalligrafen imitieren kann. Der Roboter sei darauf programmiert, die Pinselführung und den jeweiligen Druckpunkt eines Vorbilds zu kopieren, sagte Seiichiro Katsura, Professor an der Universität Keio. Der Roboter, der zur Eröffnung einer Messe für Zukunftstechnologien in Makuhari bei Tokio präsentiert wurde, lerne durch die Beobachtung von lebenden Meistern. Kopien von Werken verstorbener Künstler wie Claude Monet oder Pablo Picasso seien deshalb nicht möglich.

