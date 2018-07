Köln (dpa) - Die Preisträger des Deutschen Fernsehpreises 2012 stehen fest: Wotan Wilke Möhring ist in Köln als «bester Schauspieler» ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte ihn für seine Leistung im ARD-Drama «Der letzte schöne Tag». Seine weiblichen Pendants heißen Barbara Auer und Ina Weisse. Sie wurden als «beste Schauspielerinnen» ausgezeichnet für ihre Leistung im ZDF-Drama «Das Ende einer Nacht». Die «beste Show» wurde «The Voice of Germany» von ProSieben/Sat.1. Den Publikumspreis als «bestes Frühstücksfernsehen» bekam das ARD-Magazin «Moma - Das Erste am Morgen».

