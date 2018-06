Berlin (dpa) - Nach dem überraschenden Tod von Dirk Bach ist die Todesursache noch unklar. Der Schauspieler lag leblos in seinem Appartement in Berlin. Der schwergewichtige Komiker hatte sich mit bissigem Humor und schrillen Outfits in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Bekannt war er zuletzt vor allem als Moderator des RTL-Dschungelcamps. Freunde, Kollegen und Fans sind schockiert. Bach hatte in den vergangenen Wochen für ein Stück am Berliner Schlosspark-Theater geprobt. Er wurde 51 Jahre alt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.