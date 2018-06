New York (dpa) - Ein Kameramann, der den iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad mit zu den Vereinten Nationen begleitet hat, hat sich in New York abgesetzt. Der Mann habe bei den amerikanischen Behörden Asyl beantragt, meldet CNN unter Berufung auf den Anwalt des Journalisten. Demnach stehe sein Mandant unter dem Schutz der US-Gesetze. Ahmadinedschad hatte in der vergangenen Woche die UN besucht und vor dem Ende seiner Amtszeit seine letzte Rede vor der Vollversammlung gehalten - deutlich zahmer als die sieben Male zuvor.

