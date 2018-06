Michael Ballack beendet aktive Karriere

Berlin (dpa) - Michael Ballack hat seine aktive Karriere beendet. Das teilte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag über seinen Anwalt mit. «Mit 36 Jahren blicke ich auf eine lange und wunderbare Zeit im Profifußball zurück, von der ich als Kind nie zu träumen gewagt hätte», erklärte Ballack, der am 5. Mai 2012 für Bayer Leverkusen sein letztes von 267 Bundesliga-Spielen bestritten hatte. «Es war ein Privileg, mit erstklassigen Trainern und fantastischen Mitspielern zusammenzuarbeiten. Sicher wird es mir fehlen, nicht mehr vor 80 000 Fans zu spielen oder ein Tor zu schießen», meinte der 98-fache Nationalspieler.

Neuer Zwist bei Real Madrid: Ramos verkleidet sich als Özil

Madrid (dpa) - Mit einer publik gewordenen Solidaritätsbekundung für seinen deutschen Kollegen hat der spanische Nationalspieler die schlechte Stimmung bei Real Madrid offenbart. Verteidiger Ramos trug im Punktspiel der spanischen Fußball-Liga gegen Deportivo La Coruña (5:1) am Sonntag unter seinem Hemd das Trikot Özils. Das Sportblatt «Marca» veröffentlichte am Dienstag Fotos, auf denen zu sehen ist, dass Özils Rückennummer 10 durch den weißen Stoff des Trikots von Ramos hindurchschimmert - und schrieb von einem Affront gegen Trainer José Mourinho vor dem Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam.

Ende des World Team Cups - Neues Einzel-Turnier in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Die Ära des World Team Cups der Tennisprofis ist zu Ende. Statt der Mannschafts-Weltmeisterschaft soll von 2013 an in Düsseldorf ein Einzelturnier für Herren etabliert werden. «Wir sind noch nicht hundert Prozent da, wo wir hinwollen, aber ich bin optimistisch, dass wir ein ATP-Turnier in Düsseldorf präsentieren können», sagte der bisherige Turnierdirektor Dietloff von Arnim am Dienstag der dpa. Austragungstermin soll der 17. bis 25. Mai 2013 sein, eine Woche vor den French Open in Paris und parallel zum ATP-Turnier in Nizza. Der World Team Cup wurde seit 1978 ausgespielt.

Görges und Kerber in Peking weiter - Aus für Haas und Berrer

Peking (dpa) - Angelique Kerber und Julia Görges sind ins Achtelfinale des Tennis-Turniers von Peking eingezogen. Görges setzte sich am Dienstag 7:6 (7:2), 4:6, 7:5 gegen Samantha Stosur aus Australien durch. Nun wartet die Französin Marion Bartoli. Kerber hatte ihr Auftaktmatch 6:2, 6:0 gegen die Spanierin Lara Arruabarrena Vecino gewonnen. Sie trifft nun auf die Dänin Caroline Wozniacki. Bei den Herren steht aus einem deutschen Trio nur Florian Mayer im Achtelfinale, Tommy Haas und Michael Berrer scheiterten. Haas verlor 4:6, 6:4, 2:6 gegen den Russen Michail Juschni. Berrer unterlag dem topgesetzten Serben Novak Djokovic 1:6, 7:6 (7:3), 2:6.

Button muss in Japan-Startaufstellung fünf Plätze zurück

Suzuka (dpa) - Vorjahressieger Jenson Button muss beim kommenden Formel-1-Rennen in Japan um fünf Plätze in der Startaufstellung zurück. Im McLaren des Weltmeisters von 2009 muss das Getriebe vor Ablauf der Frist von fünf aufeinanderfolgenden Rennwochenenden gewechselt werden. Bei einer Untersuchung nach dem Großen Preis von Singapur seien dieselben Probleme festgestellt worden, die Buttons Teamkollegen Lewis Hamilton in Führung liegend zur Aufgabe bei dem Nachtrennen gezwungen hatten. Das erklärte McLarens Technischer Direktor Paddy Lowe der Plattform «autosport.com».

Hamburg verpflichtet NHL-Stürmer Benn - Seidenberg in Mannheim

Hamburg (dpa) - Die Hamburg Freezers haben Stürmer Jamie Benn vom NHL-Club Dallas Stars verpflichtet. Das teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey-Liga am Dienstag mit. Der 23-jährige Kanadier war in der vorigen Spielzeit in das All-Star-Team der Nordamerika-Liga berufen worden. In Hamburg erhält er einen Vertrag bis Saisonende. Indes ist Dennis Seidenberg zu seinem Gastspiel bei den Adlern Mannheim eingetroffen. Vor seinem ersten Training am Donnerstag muss der Verteidiger und letztjährige Stanley-Cup-Gewinner der Boston Bruins zunächst noch die medizinischen Tests absolvieren.

Polizei ermittelt gegen Profi-Boxer Robert Stieglitz

Magdeburg (dpa) - Gegen den früheren Boxweltmeister Robert Stieglitz wird wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Er soll in der Nacht zum Sonntag in einer tätlichen Auseinandersetzung seinen Schwiegervater mit einem Vierkantholz schwer verletzt haben. Das bestätigte die Polizei in Magdeburg. Der 56-jährige Schwiegervater kam ins Krankenhaus. Er soll in dem Streit seinerseits auf Stieglitz eingeschlagen haben. Es gebe gegenseitige Strafanzeigen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa.