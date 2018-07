Berlin (dpa) - Der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat seine Partei ermahnt, sich beim Rentenniveau auf eine verantwortbare Linie zu verständigen. Die SPD werde eine Position finden müssen, die sie anschließend auch in Regierungsverantwortung tragen könne, sagte er vor einem Treffen mit der DGB-Spitze im ZDF. In der ARD bekannte sich Steinbrück auch zur Rente mit 67, deren Rücknahme die Gewerkschaften verlangen. Die engste SPD-Führung will sich am Nachmittag mit DGB-Chef Michael Sommer und den Vorsitzenden aller Einzelgewerkschaften in Berlin treffen.

