Washington (SID) - Zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB stehen neun von zehn Play-off-Teilnehmern fest. Die Detroit Tigers (6:3 bei den Kansas City Royals) und die Oakland Athletics (4:3 gegen die Texas Rangers) sicherten sich durch ihre Erfolge das Ticket für die Postseason. Die Tigers stehen als Sieger der Central Divsion in der American League bereits sicher im Viertelfinale, während die Athletics noch mit den Rangers um die Krone in der West Divison kämpfen. Der Zweitplatzierte muss sich über die Wild-Card-Spiele für das Viertelfinale qualifizieren.

Im Rennen um den letzten verbleibenden Play-off-Platz droht Titelverteidiger St. Louis Cardinals dagegen das vorzeitige Aus. Der World Champion benötigt aus den letzten beiden Spielen gegen die bereits qualifizierten Cincinnati Reds mindestens einen Sieg oder eine Niederlage der Los Angeles Dodgers, die ein Spiel Rückstand auf die Cardinals haben. Die Postseason in der MLB beginnt am Wochenende mit den ersten Wild-Card-Spielen.